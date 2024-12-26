Украинский дрон ударил в дом под Белгородом, пострадали мать с ребенком

Украинский беспилотник врезался в таунхаус в поселке Разумное Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Губернатор также опубликовал несколько снимков дома. Судя по кадрам, дрон ударил в комнату на втором этаже таунхауса, стена дома обвалилась.

Взрыв БПЛА ранил восьмилетнего мальчика. Ребенка с ушибами и ссадинами переправляют в детскую областную клиническую больницу.

Пострадала и его мама. Женщина получила осколочные ранения ноги и спины. Ее госпитализируют в городскую больницу в Белгороде.

После удара крыша дома загорелась. Возгорание ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС. У таунхауса также работают все оперативные службы — Гладков пообещал уточнить информацию о последствиях позднее.

Ранее сегодня, 26 декабря, украинские войска атаковали дронами два автомобиля в Белгородской области. Ранение получил боец местной самообороны.