Военные за ночь перехватили пять БПЛА над Воронежской и Белгородской областями

Минобороны: за ночь средства ПВО сбили 5 дронов под Воронежем и Белгородом

Системы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали над российскими регионами пять украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, четыре БПЛА нейтрализовали над территорией Воронежской области и один — над Белгородской.

Ранее под Белгородом зафиксировали массовую атаку дронов. ВСУ выпустили за сутки более 80 беспилотников, в результате удара погибли четыре местных жителя и еще несколько человек пострадали. Атакам подверглись семь муниципалитетов.

В ночь на 17 февраля военные уничтожили над российскими регионами 90 беспилотников. Помимо Белгородской области, дроны засекли над акваторией Азовского моря, Краснодарским краем, Крымом, Черным морем, а также в Курской, Ростовской и Брянской областях.

Больше всего БПЛА нейтрализовали над Азовским морем — там сбили 38 аппаратов, а также ракету «Нептун-МД».