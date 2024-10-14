Военные за неделю сбили над Донецком и Макеевкой 121 украинский беспилотник

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю нейтрализовала над Донецком и Макеевкой 121 БПЛА. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.

Один из БПЛА перехватили рядом с объектами энергетической инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка, беспилотник нес на себе самодельное взрывное устройство. Военные с помощью систем РЭБ также подавили дрон ВСУ, который проводил разведку вблизи одного из учебных заведений.

«Взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников, и уничтожили боевые заряды на месте», — отметила Семесенко.

По ее словам, из-за атак беспилотников никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили над регионами 13 дронов ВСУ. Над территорией Курской и Белгородской областей нейтрализовали по шесть БПЛА. Один беспилотник сбили под Брянском.