Больше 10 беспилотников сбили за ночь над тремя регионами России

В течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в небе над тремя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По шесть беспилотников уничтожили над территорией Курской и Белгородской областей, а также один — над Брянской областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз отмечал, что в результате падения обломков сбитого дрона разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.
Ранее неизвестный беспилотник нашли на поле в Краснодарском крае. Местные жители признавались, что звука его пролета не слышали.
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