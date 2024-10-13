Больше 10 беспилотников сбили за ночь над тремя регионами России

Минобороны: ПВО за ночь сбила над тремя областями России 13 БПЛА ВСУ

В течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в небе над тремя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По шесть беспилотников уничтожили над территорией Курской и Белгородской областей, а также один — над Брянской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отмечал, что в результате падения обломков сбитого дрона разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Ранее неизвестный беспилотник нашли на поле в Краснодарском крае. Местные жители признавались, что звука его пролета не слышали.