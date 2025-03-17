Военные за неделю сбили 198 БПЛА над Донецком и Макеевкой

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю нейтрализовала 198 дронов ВСУ над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщила пресс-служба штаба обороны ДНР.

По ее данным, БПЛА перехватили на территории Зуевской тепловой электростанции и электрической подстанции в Куйбышевском районе Донецка. Дроны уничтожили также у жилых кварталов Кировском районе города.

В Макеевке «Купол Донбасса» сбил ударный дрон «Баба-Яга» и два БПЛА-разведчика. Взрывотехники УФСБ по ДНР ликвидировали беспилотники и взрывчатку на специализированном полигоне.

«Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлены места падения беспилотников. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — отметили в пресс-службе.

Ранее системы ПВО подавили ударный беспилотник Switchblade-600 у жилого квартала в Советском районе Макеевки. Аппарат упал на частное нежилое строение.