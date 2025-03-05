«Купол Донбасса» предотвратил атаку украинского БПЛА на Макеевку

Система «Купол Донбасса» предотвратила атаку украинского беспилотника на мирное население Макеевки в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил штаб обороны ДНР.

«Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ перехватила ударный беспилотник Switchblade-600 на территории жилого квартала Советского района Макеевки», — сообщили в штабе.

БПЛА упал на частное нежилое строение, взрывотехники УФСБ республики при помощи специальных технических средств обезвредили дрон. Боевой заряд изъяли для последующего уничтожения на полигоне.

ВСУ атаковали беспилотниками села Чубаревка и Новоселовка Пологовского округа Запорожской области. В Новоселовке при атаке погиб местный житель. Несколько окрестных населенных пунктов остались без света.