ВС РФ перекрыли огнем все дороги, идущие к Горнальскому монастырю

Российские военнослужащие взяли под контроль все дороги, ведущие к удерживаемому украинскими боевиками Горнальскому монастырю. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на начальника артиллерии 30-го мотострелкового полка с позывным Мажор.

«Артиллерия совместно с беспилотной летательной авиацией полностью взяла под контроль все дороги, подходящие к данному монастырю», — сообщил журналистам он.

Военнослужащий также добавил, что сейчас штурмовые группы занимаются освобождением Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

Монастырь расположен недалеко от города Суджа в Курской области. По данным некоторых СМИ, он является последним укрепрайоном украинской армии в Курской области.

В прошлом году настоятель монастыря игумен Питирим в беседе с 360.ru поделился, как ВСУ практически полностью разбомбили там два храма.

Накануне Telegram-канал «Северный ветер», который связан с группировкой войск «Север» ВС РФ сообщил, что украинские боевики убили своего же офицера, который вышел на связь с российскими военными из монастыря.