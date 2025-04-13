Бойцы ВСУ жестоко убили своего офицера в курском монастыре

Бойцы ВСУ убили офицера в монастыре за решение сдаться в плен к ВС РФ

Бойцы ВСУ убили своего же офицера, вышедшего на связь с российскими военными из монастыря в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» , связанный с группировкой войск «Север» ВС РФ.

Украинские боевики заняли Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в первых числах апреля, превратив его в боевую позицию. На его территории находятся несколько подразделений ВСУ, сформированных из состав бывших заключенных, ССО, десантников 80-й и 95-й бригады.

Один из офицеров 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вышел на связь с ВС РФ в начале апреля. Начались переговоры о добровольной сдаче в плен бойцов ВСУ, находящихся на территории монастыря.

«Несколько дней назад нам стало известно, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был зверски убит на территории монастырского комплекса», — уточнил канал.

Вместе с офицером пострадали несколько его сослуживцев, которые поддерживали его решение.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Глушковском районе нашли 200-килограммовый дрон ВСУ.