Военные в зоне СВО получат Porsche Cayenne

Нижегородские приставы отдали конфискованный у пьяного водителя спортивный кроссовер Porsche Cayenne в собственность Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Сотрудники ГИБДД остановили черный Porsche Cayenne, водитель оказался пьян. Суд признал его виновным, постановил конфисковать и обратить в государственную собственность кроссовер.

Приставы Городецкого районного отделения ГУФССП России по Нижегородской области допустили, что машина может послужить для нужд СВО, и отправили запрос в Минобороны России. Военные забрали арестованную иномарку.

«В настоящее время Porsche Cayenne передан военным представителям по акту приема-передачи, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — сообщила пресс-служба.

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