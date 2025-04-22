Михалков передаст бойцам СВО подаренное Черномырдиным ружье

«Это ружье из моей коллекции, рассчитано на очень дальнюю стрельбу. Мне его подарил Виктор Черномырдин. Думаю, он не обиделся бы из-за того, что я хочу преподнести его на фронт», — отметил режиссер.

Михалков выразил надежду, что американское ружье калибра 18,5 миллиметра будет «с успехом сбивать дроны» противника.

Ранее Минпромторг передал в зону спецоперации 1,5 тысячи автомобилей УАЗ. Партию машин произвели на Ульяновском автомобильном заводе. В феврале первый вице-премьер России Денис Мантуров участвовал в церемонии передачи еще 50 автомобилей на нужды СВО.