«Военные в шоке». Американские лазеры оказались бессильны против российского оружия

NI: американские лазеры не смогут противостоять гиперзвуковому оружию

Фото: РИА «Новости»

Разработанные в США лазерные системы не могут подавить российские гиперзвуковые ракеты. Об этом заявил обозреватель Алекс Холлингс в журнале National Interest.

Эксперт отметил, что действия лазеров ограничиваются мощностью, которая должна достигать не менее 1000 киловатт.

«Это более чем в три раза превышает мощность самой современной развернутой тактической лазерной системы», — указал он.

Обозреватель добавил, что водяной пар, смог, песок и дым в атмосфере могут помешать использовать лазер, так как из-за них он рассеивается. По этой причине задействовать лазерные лучи можно только на расстоянии до мили. Холлингс также объяснил, что подобные системы из-за своей ненадежности не могут встать в один ряд с гиперзвуковым оружием.

«Военные в шоке», — констатировал он.

Ранее США на космической станции Канаверал во Флориде запустили гиперзвуковую ракету. Американский военный чиновник рассказал, что испытания стали важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии.

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