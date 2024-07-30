США провели попытку запуска гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Об этом РИА «Новости» сообщил американский военный чиновник, не уточняя результаты испытания.

«Армия и ВМС США недавно провели запуск обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде», — сказал он.

По словам собеседника издания, это испытание стало «важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии». Также он отметил, что в ходе теста США получили важные данные для дальнейшего прогресса в гиперзвуковом оружии.

Ранее стало известно, что в 2026 году США планируют начать размещение на территории Германии дальнобойных ударных систем. Речь шла о ракетах Tomahawk и SM-6.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус позже заявил, что Германия пока не определилась, где именно размещать американские крылатые ракеты.