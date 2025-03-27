Российские военные во время освобождения территории Курской области от боевиков ВСУ обнаружили истощенного пса, охранявшего тела своих погибших хозяев. Об этом сообщил Telegram-канал «Белорусский силовик» .

Предположительно, ролик сняли в подвале одного из жилых домов.

«Как этот момент не запечатлеть. Смотрите, собачка. Тут было два трупа, видимо, она охраняет своих хозяев», — прокомментировал ситуацию один из бойцов.

Судя по кадрам, животное было сильно истощено, так как практически не реагировало на присутствие людей рядом. Рядом с ней находились два тела, один из погибших был одет в гражданскую одежду.

Ранее в Курской области волонтеры нашли останки девяти убитых украинскими военными человек. Имена погибших пока что неизвестны, тела доставили в местный морг.

Следственный комитет завел уголовное дело о преступлениях Вооруженных сил Украины в Курской области.