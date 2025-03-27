Военные в Курской области нашли истощенного пса, охранявшего погибших хозяев
Российские военные во время освобождения территории Курской области от боевиков ВСУ обнаружили истощенного пса, охранявшего тела своих погибших хозяев. Об этом сообщил Telegram-канал «Белорусский силовик».
Предположительно, ролик сняли в подвале одного из жилых домов.
«Как этот момент не запечатлеть. Смотрите, собачка. Тут было два трупа, видимо, она охраняет своих хозяев», — прокомментировал ситуацию один из бойцов.
Судя по кадрам, животное было сильно истощено, так как практически не реагировало на присутствие людей рядом. Рядом с ней находились два тела, один из погибших был одет в гражданскую одежду.
Ранее в Курской области волонтеры нашли останки девяти убитых украинскими военными человек. Имена погибших пока что неизвестны, тела доставили в местный морг.
Следственный комитет завел уголовное дело о преступлениях Вооруженных сил Украины в Курской области.