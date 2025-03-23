Следственный комитет России располагает информацией о том, что украинские военные расстреливали мирных жителей, занимались мародерством и поджигали жилые дома в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В рамках расследования уголовного дела военные следователи работают с пострадавшими из города Суджи. В настоящее время эвакуированные мирные жители находятся в пунктах временного размещения. С их помощью идет сбор доказательств, свидетельствующих о преступлениях, совершенных украинскими боевиками.

«Установлено, что в январе-феврале 2025 года в городе Судже военнослужащие украинских вооруженных формирований занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, боевики целенаправленно обстреливали жилые дома в Судже. В результате некоторые здания были полностью разрушены.