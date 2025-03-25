В Суджанском районе нашли тела девяти убитых мирных жителей

Волонтеры в Курской области продолжили находить тела убитых украинскими военными мирных жителей. В Суджанском районе они наткнулись на останки девяти человек, сообщил имам Иса Салимсултанов в своем Telegram-канале .

«Сегодня вывезли троих людей, но и нашли девять трупов мирных жителей, где мы работали по адресам», — сказал он.

В населенном пункте Махновка по улице Гагарина, 41 волонтеры наткнулись на трех убитых мужчин, по улице Заломова, 7 — на четвертого. Одну женщину, по словам Салимсултанова, нашли в доме по улице Гагарина, 25. Зафиксировать местонахождение остальных участники операции не успели.

Имам сообщил, что имена погибших неизвестны, несмотря на видео с камер наблюдения. Их тела доставили в местный морг.

Следком возбудил уголовное дело о преступлениях Вооруженных сил Украины в Курской области. Известно о случаях мародерства, поджогов и расстрелов.