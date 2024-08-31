Военные в Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки

Российские подразделения на территории Белгородской области получили дополнительные комплексы разведки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Поступило 19 запросов от оперативного штаба Белгородской области, из них 10 реализовано. В группировку поставили дополнительные комплексы разведки», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что всего в оперативную группу Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий Курской, Брянской и Белгородской областей поступило 75 вопросов, связанных с видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы. Среди них — инженерно-строительное, медицинское, военно-техническое, транспортное и материально-техническое.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов над территорией трех регионов России, писали «Известия».