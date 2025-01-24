Военные установили триколор в центре Великой Новоселки

Российские военные установили флаг на одном из зданий в центре населенного пункта Великие Новоселки — последнего крупного рубежа украинской армии на Южнодонецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Военнослужащие группировки войск „Восток“ установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта», — отметили в ведомстве.

По его данным, штурмовики рассекли Великую Новоселку на две части. Войска блокировали группировки ВСУ и приступили к их ликвидации. Они продолжили зачищать здания и подвалы, в которых скрываются украинские боевики. Огневую поддержку штурмовых групп обеспечивают операторы БПЛА.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВС России поставили ультиматум группировкам ВСУ, заблокированным в Великой Новоселке. Военные предложили противнику сдаться в плен. В результате среди боевиков произошел раскол — группировка ВСУ разделилась на две части.