Российские военные выдвинули ультиматум бойцам ВСУ в Великой Новоселке
Кимаковский: ВС РФ выдвинули ВСУ в Великой Новоселке ультиматум о сдаче
Командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ в поселке городского типа Великая Новоселка ультиматум о сдаче в плен. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта», — сообщил он.
По словам чиновника, руководство украинской бригады отдало приказ любой ценой удерживать позиции в населенном пункте. При этом боевикам ВСУ не оказывали логистическую поддержку и не доставляли необходимые боеприпасы, а с территории не вывозили раненных.
Ранее стало известно, что российские военные окружили примерно 1500 солдат ВСУ и иностранных наемников в районе Великой Новоселки. По данным Telegram-канал Mash, большинство оказавшихся в котле — бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.