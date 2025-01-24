Российские военные выдвинули ультиматум бойцам ВСУ в Великой Новоселке

Командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ в поселке городского типа Великая Новоселка ультиматум о сдаче в плен. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта», — сообщил он.

По словам чиновника, руководство украинской бригады отдало приказ любой ценой удерживать позиции в населенном пункте. При этом боевикам ВСУ не оказывали логистическую поддержку и не доставляли необходимые боеприпасы, а с территории не вывозили раненных.

Ранее стало известно, что российские военные окружили примерно 1500 солдат ВСУ и иностранных наемников в районе Великой Новоселки. По данным Telegram-канал Mash, большинство оказавшихся в котле — бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.