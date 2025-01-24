Группу боевиков ВСУ в Великой Новоселке «разрезали» пополам

Ультиматум группировке ВСУ в Великой Новоселке поделил ее на две части

Российские военные выдвинули ультиматум заблокированным украинским боевикам, дислоцирующимся в Великой Новоселке Донецкой Народной Республики. Это «поделило» пополам группировку ВСУ в населенном пункте, сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В Великой Новоселке находится 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Заблокированным военным предложили сдать оружие, чтобы выйти из ловушки и сдаться в плен.

«110-я бригада [ВСУ] больше не выйдет, если не сдаст оружие. Они в южной части и полностью заблокированы. Сама же [Великая] Новоселка поделена пополам», — отметили в силовых структурах.

Об ультиматуме заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он подтвердил, что в поселке уже несколько дней нет сплошной обороны, бои фиксируются только на севере населенного пункта.

По его словам, украинское командование приказало боевикам удерживать рубежи любой ценой. При этом военным ВСУ перестали оказывать логистическую поддержку и поставлять снаряды, добавил Кимаковский.