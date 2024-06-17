Военные сообщили о шести сбитых БПЛА над Россией

Минобороны: ночью в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях сбили 6 БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Дежурными средствами ПВО ночью отразили атаки шестью украинскими беспилотниками по территории России. Дроны засекли над Липецкой, Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщила пресс-служба.

Три беспилотника обезвредили в Липецкой области, два — в Воронежской. Еще один уничтожили в Белгородской области.

Власти Воронежской области сообщили, что повреждений на земле не зафиксировали, жители не пострадали. В регионе действовал режим опасности атаки БПЛА. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов трижды сообщал о работе ПВО. По его информации, два раза военные сбили по одному дрону, затем — еще два. Воздушные цели поразили в промзоне Липецка.

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