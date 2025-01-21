Военные сбили восемь БПЛА над акваторией Черного моря и Крымом

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали над акваторией Черного моря и территорией Крыма восемь украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, военные также перехватили и ликвидировали три дрона в Белгородской области.

«В период с 11:00 до 11:50 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В ночь на 21 января военнослужащие сбили 22 беспилотника ВСУ в Брянской области. Атаки БПЛА также зафиксировали в Ростовской, Смоленской, Воронежской, Саратовской и Курской областях. Всего за ночь средства ПВО ликвидировали 55 украинских дронов. В Смоленске обломки БПЛА рухнули на крышу многоэтажного дома, после чего вспыхнул пожар. В городе также возникли перебои со светом.