Военные сбили восемь БПЛА над акваторией Черного моря и Крымом

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали над акваторией Черного моря и территорией Крыма восемь украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По ее данным, военные также перехватили и ликвидировали три дрона в Белгородской области.
«В период с 11:00 до 11:50 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
В ночь на 21 января военнослужащие сбили 22 беспилотника ВСУ в Брянской области. Атаки БПЛА также зафиксировали в Ростовской, Смоленской, Воронежской, Саратовской и Курской областях. Всего за ночь средства ПВО ликвидировали 55 украинских дронов. В Смоленске обломки БПЛА рухнули на крышу многоэтажного дома, после чего вспыхнул пожар. В городе также возникли перебои со светом.
На Украине предсказали следующие ходы Зеленского
«Они нас разозлят и мы ответим». Две страны Евросоюза потребовали от Украины решить вопрос по газу
Новых консультантов утвердили на Совете Общественной палаты в Мытищах
Мастер-классы и лекции ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск пройдут в Химках
Россияне массово пожаловались на масштабный сбой в работе Telegram
Экскурсию по Церкви Сретения Господня провели в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте