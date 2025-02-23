Военные сбили утром 10 БПЛА над Орловской, Курской и Тульской областями

Средства противовоздушной обороны ликвидировали утром 10 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаку ВСУ зафиксировали в период с 6:00 до 8:15. Военные нейтрализовали шесть дронов над Орловской областью, три — над Тульской и один — над Курской.

Системы ПВО также отразили ночную атаку ВСУ. Дроны сбили в Белгородской, Курской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях. Всего военные уничтожили за ночь 20 БПЛА.

Крупная атака украинских дронов произошла 16 и 17 февраля в Краснодарском крае — в результате ударов пострадали более 50 домовладений в Славянском и Северском районах. Ранения получили женщина и четырехлетняя девочка.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что ребенка поместили в больницу. При необходимости маленькую пациентку отправят на лечение в Краснодар.