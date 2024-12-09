Военные сбили три украинских БПЛА в Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны ночью ликвидировали три беспилотника ВСУ над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

По его словам, два БПЛА нейтрализовали в районе Милерово, один — около Каменска. В результате ЧП никто не пострадал.

«Последствия на земле уточняются», — отметил Слюсарь.

В ночь на 8 декабря военные уничтожили над российскими регионами 46 дронов. Больше всего их сбили в Белгородской области — там ликвидировали 17 аппаратов. В Курской области нейтрализовали 12 БПЛА, в Ростовской — семь, в Воронежской — шесть, а в Астраханской — четыре.