Военные сбили три дрона ВСУ над российскими регионами

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили за ночь три беспилотника над тремя регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей. По данным ведомства, ВСУ с помощью беспилотников самолетного типа пытались совершить террористическую атаку на российские объекты.

Вечером 14 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о девяти сбитых украинских БПЛА над регионом. По его словам, никто не пострадал, на место ЧП прибыли экстренные службы. Губернатор обратился к местным жителям с просьбой не приближаться к обломкам и соблюдать меры безопасности.

Ранее система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» нейтрализовала за неделю 121 беспилотник над Донецком и Макеевкой. Один из аппаратов с взрывчаткой подавили около учебного заведения.