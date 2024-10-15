Российские системы противовоздушной обороны уничтожили за ночь три беспилотника над тремя регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей. По данным ведомства, ВСУ с помощью беспилотников самолетного типа пытались совершить террористическую атаку на российские объекты.
Вечером 14 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о девяти сбитых украинских БПЛА над регионом. По его словам, никто не пострадал, на место ЧП прибыли экстренные службы. Губернатор обратился к местным жителям с просьбой не приближаться к обломкам и соблюдать меры безопасности.
Ранее система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» нейтрализовала за неделю 121 беспилотник над Донецком и Макеевкой. Один из аппаратов с взрывчаткой подавили около учебного заведения.
Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ по Белгородской области
Telegram анонсировал новую функцию верификации
Военные сбили три дрона ВСУ над российскими регионами
Ближайший соратник Шакро Молодого покинул ИК на черном Mercedes
КНДР взорвала дороги на межкорейском участке
Дрейфовавшего два месяца с трупами в лодке в Охотском море спасло судно «Ангел»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте