Девять украинских дронов уничтожили в Брянской области

Над территорией Брянской области системы ПВО уничтожили девять украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил он.
Губернатор предупреждал жителей, что российские военные отражают попытку ВСУ атаковать регион беспилотниками. По его словам, идет работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей.
«Просьба соблюдать необходимые меры безопасности», — написал Богомаз.
Несколькими днями ранее в Брянской области уничтожили два украинских беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.
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