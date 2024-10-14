Девять украинских дронов уничтожили в Брянской области

Богомаз: над Брянской областью ликвидировали девять беспилотников ВСУ

Над территорией Брянской области системы ПВО уничтожили девять украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил он.

Губернатор предупреждал жителей, что российские военные отражают попытку ВСУ атаковать регион беспилотниками. По его словам, идет работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

«Просьба соблюдать необходимые меры безопасности», — написал Богомаз.

Несколькими днями ранее в Брянской области уничтожили два украинских беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.