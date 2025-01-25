Военные сбили один БПЛА над Брянской областью

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали один украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
За день до этого губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что украинские боевики пытались ударить по селу Хинель. Из-за осколков БПЛА пострадал один человек — сотрудник теробороны. Богомаз уточнил, что мужчина выполнял боевые задачи по отражению террористической атаки. Раненого доставили в больницу, ему оказали необходимую помощь. По словам губернатора, на месте ЧП работают оперативные службы.
ВСУ в ночь с 23 на 24 января января атаковали завод микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл». В результате пострадали часть производственных помещений и склад готовой продукции, произошло нарушение технологических производственных цепочек. Предприятие приостановило работу.
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