Военные сбили один БПЛА над Брянской областью

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали один украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

За день до этого губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что украинские боевики пытались ударить по селу Хинель. Из-за осколков БПЛА пострадал один человек — сотрудник теробороны. Богомаз уточнил, что мужчина выполнял боевые задачи по отражению террористической атаки. Раненого доставили в больницу, ему оказали необходимую помощь. По словам губернатора, на месте ЧП работают оперативные службы.

ВСУ в ночь с 23 на 24 января января атаковали завод микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл». В результате пострадали часть производственных помещений и склад готовой продукции, произошло нарушение технологических производственных цепочек. Предприятие приостановило работу.