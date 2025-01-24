Сотрудник теробороны пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области
ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Хинель в Брянской области, осколками ранило человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Выполняя боевые задачи по отражению террористической атаки, осколочные ранения получил сотрудник теробороны СГУП „ЦСН ‚Защита‘ Брянской области“», — отметил глава области.
По словам губернатора, пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. На месте падения обломков работают оперативные службы.
Ранее беспилотники атаковали Брянский завод микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл». Предприятие временно остановило работу.
В Белгородской области мирный житель получил минно-взрывную травму средней степени тяжести из-за детонации боеприпаса. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.