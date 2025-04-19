Военные сбили ночью над регионами два беспилотника
Средства противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами два украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны уничтожили в Белгородской и Курской областях.
В ночь на 18 апреля атаки беспилотников ВСУ зафиксировали сразу в нескольких регионах. Военнослужащие сбили 56 БПЛА в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях, в Крыму, Краснодарском крае и над территорией Азовского моря. Самая масштабная атака дронов произошла под Воронежем — там перехватили 27 аппаратов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотник ВСУ взорвался у автомобиля, в котором находился водитель. В результате мужчина получил минно-взрывную травму и баротраву.
От госпитализации пострадавший отказался и решил пройти лечение амбилаторно. Также из-за удара БПЛА повреждения получил автомобиль.