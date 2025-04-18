Мирный житель пострадал при налете беспилотника ВСУ на белгородское село

ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. В результате атаки дронов пострадал мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Дорогощь Грайворонского округа дрон сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего водитель получил ранения. Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму», — написал глава области.

Гладков отметил, что пострадавший отказался от госпитализации, лечение он будет проходить амбулаторно. Взрыв также повредил автомобиль.

Ранее Гладков сообщил о гибели двух бойцов самообороны в результате атаки украинских беспилотников. В тот же день боевики ВСУ с помощью дрона пытались подорвать велосипедиста в Новой Таволжанке. В результате атаки мужчина получил баротравму и осколочное ранение спины, на попутке его доставили в больницу.