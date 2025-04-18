Средства ПВО сбили 56 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 56 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов сбили в Воронежской области — 27 аппаратов. По 12 беспилотников уничтожили в Белгородской области и над акваторией Азовского моря.
«Три — над территорией Республики Крым, по одному — над территориями Ростовской области и Краснодарского края», — добавили в Минобороны.
Накануне средства ПВО отразили атаку беспилотников на Шую в Ивановской области. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. Администрация городского округа предупреждала население об атаке дронов: людей призвали не подходить к окнам, не выходить на улицу и по возможности спуститься на нижние этажи. Школы перевели на удаленный режим работы.
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