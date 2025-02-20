20 февраля 2025 20:57 При повторном падении обломков БПЛА на Кубани загорелась электроподстанция Фото: Пресс-служба МЧС
В Динском районе Кубани при повторном падении обломков украинского беспилотника загорелась электроподстанция. Об этом сообщили в
оперштабе региона.
«В районе станицы Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение обломков БПЛА на помещение электроподстанции. Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы», — отметили в оперштабе.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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сбили 28 украинских беспилотников, 19 из них — над территорией Краснодарского края. Обломки дрона упали на электроподстанцию в районе станицы Нововеличковской, после первого падения возгорания не было, подача электричества не прерывалась.
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