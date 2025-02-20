При повторном падении обломков БПЛА на Кубани загорелась электроподстанция

В Динском районе Кубани при повторном падении обломков украинского беспилотника загорелась электроподстанция. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В районе станицы Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение обломков БПЛА на помещение электроподстанции. Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы», — отметили в оперштабе.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Российские системы ПВО за четыре часа сбили 28 украинских беспилотников, 19 из них — над территорией Краснодарского края. Обломки дрона упали на электроподстанцию в районе станицы Нововеличковской, после первого падения возгорания не было, подача электричества не прерывалась.