Российские военные сбили 28 украинских дронов за четыре часа

Дежурные системы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотника за четыре часа, большую часть — над территорией Краснодарского края. Об это сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В период с 15:30 до 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 19 украинских БПЛА — над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА — над акваторией Азовского моря и один БПЛА над территорией Белгородской области», — отметили в оборонном ведомстве.

Обломки сбитого дрона упали на электроподстанцию в районе станицы Нововеличковской Динского района Краснодарского края. Пожара при падении не возникло, подача электричества не прерывалась, уточнили в оперштабе Кубани. Обломки других БПЛА упали в полях Калининского и Абинского районов, повреждений и пострадавших нет.