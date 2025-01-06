Военные сбили дрон ВСУ в Брянской области

Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский БЛА в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — отметил он.

По словам губернатора, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений из-за падения дрона не зафиксировали. На место прибыли экстренные службы. Также глава региона поблагодарил военных за проделанную работу.

В ночь на 5 декабря украинские боевики пытались атаковать Брянскую область с помощью 13 БПЛА. Военнослужащие сбили все беспилотники.

Ранее из-за дронов ВСУ в Неклиновском районе Ростовской области пострадал семилетний ребенок. Исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь подтвердил, что обломки беспилотника рухнули на жилой дом. Раненого ребенка госпитализировали в Таганрогскую больницу скорой медицинской помощи.