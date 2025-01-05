Беспилотники атаковали Брянскую область

Средства ПВО обнаружили и уничтожили над территорией Брянской области 13 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.
Богомаз отметил, что экстренные и оперативные службы уже работают на месте ЧП. Также он поблагодарил военных за успешную борьбу с противником.
В минувшую пятницу украинские военные совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района Брянской области. Жертвой атаки стал местный житель.
После ликвидации БПЛА в Ростовской области его обломки рухнули в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. Местные власти сообщили о поврежденных частных домах и автомобилях. Пострадавших среди населения не было.
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