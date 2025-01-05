Семилетний ребенок пострадал при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область

При ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую область пострадал семилетний ребенок в Неклиновском районе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

Маленький местный житель находился в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков дронов ВСУ. С ранением его госпитализировали в Таганрогскую больницу скорой медицинской помощи.

«Специалисты доложили, что жизни ребенка сейчас ничего не угрожает», — написал Слюсарь.

Ранее исполняющий обязанности губернатора заявил, что силами ПВО за минувшую ночь над регионом уничтожили 37 украинских беспилотников. Дроны сбили над Таганрогом, а также в Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Имущество местных жителей получило ущерб, объемы которого сейчас устанавливаются.