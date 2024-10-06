Военные сбили четыре дрона ВСУ над тремя российскими регионами

Средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали над российскими регионами четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, два БПЛА уничтожили над территорией Курской области. По одному дрону военные сбили в Белгородской и Воронежской областях.

В ночь на 5 октября украинские боевики атаковали Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. Системы ПВО сбили над регионами 10 дронов. Большинство из них уничтожили под Белгородом.

Ранее десантники группировки войск «Днепр» рассказали, что ВСУ в зоне проведения спецоперации начали применять БПЛА с термическими горючими смесями. Из-за таких снарядов выгорают леса и поля. По словам военнослужащих, потушить выжигающую смесь нельзя из-за ее высокой температуры.