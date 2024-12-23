Стало известно, сколько атак БПЛА ВСУ за неделю сорвал «Купол Донбасса»

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю перехватила 112 дронов ВСУ над Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщил официальный Telegram-канал штаба обороны ДНР.

Один из перехваченных над Макеевкой украинских дронов пытался атаковать торговый центр «Галактика». Аппарат нес самодельное взрывное устройство на базе выстрела от ручного гранатомета.

Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка «Купол Донбасса» перехватил украинский ударный беспилотник самолетного типа с кумулятивно-фугасным снарядом. Он летел на подстанцию, питающую несколько районов города.

Оба беспилотника обезвредили взрывотехники из регионального главка ФСБ России. Аппараты уничтожили на полигоне.

Ранее глава российского города ловко уклонился от украинского беспилотника у Белгорода.