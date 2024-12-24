Целью атаки ВСУ в Ростовской области мог быть аэродром Миллерово
Слюсарь: 23 декабря взрывы прогремели у аэродрома Миллерово в Ростовской области
Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 23 декабря восемь беспилотников в районе Миллерово в Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага», — отметил он.
Позже Слюсарь подтвердил, что в Миллеровском и Тарасовском районах подавили и уничтожили еще четыре дрона.
«Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется», — добавил он.
По данным Telegram-канала Mash, украинские боевики пытались ударить по военному аэродрому Миллерово. В результате атаки никто не пострадал.
В пресс-службе Минобороны подтвердили, что системы ПВО уничтожили девять БПЛА над Ростовской областью. Еще два сбили над акваторией Азовского моря.