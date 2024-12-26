Военные сбили БПЛА над Воронежской областью
Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили дрон ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны и РЭБ нейтрализовали украинский дрон в одном из районов Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал он.
Гусев добавил, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений инфраструктуры из-за произошедшего не зафиксировали.
Ранее украинские боевики пытались с помощью БПЛА ударить по Владикавказу. Из-за упавших обломков загорелся ТЦ «Алания Молл», в пожаре погибла женщина. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что взрыв произошел вне здания.
В ночь на 25 декабря массовую атаку БПЛА отразили в Воронежской области. Из-за рухнувших обломков получила повреждения линия электропередач, а также кровля одного из частных домов в другом районе города.