Военные сбили БПЛА над Воронежской областью

Российские средства противовоздушной обороны и РЭБ нейтрализовали украинский дрон в одном из районов Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал он.

Гусев добавил, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений инфраструктуры из-за произошедшего не зафиксировали.

Ранее украинские боевики пытались с помощью БПЛА ударить по Владикавказу. Из-за упавших обломков загорелся ТЦ «Алания Молл», в пожаре погибла женщина. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что взрыв произошел вне здания.

В ночь на 25 декабря массовую атаку БПЛА отразили в Воронежской области. Из-за рухнувших обломков получила повреждения линия электропередач, а также кровля одного из частных домов в другом районе города.