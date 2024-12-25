ЛЭП пострадала в Воронеже из-за обломков беспилотника

Обломки сбитого дрона повредили линию электропередач в одном из районов Воронежа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и двух районах области обнаружены и уничтожены более 20 украинских беспилотников», — написал он.

В результате попытки атаки противника никто не пострадал, добавил Гусев. Помимо повреждения ЛЭП, пострадала кровля одного из частных домов в другом районе города.

Кроме того, в СНТ в пригороде Воронежа незначительно повредило несколько домов и построек: их посекло осколками, уточнил губернатор.

Сейчас на месте работают оперативные службы

Отдельно глава области подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.