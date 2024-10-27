Украинские военные убили шесть мирных жителей при попытке эвакуироваться из Часова Яра в сопровождении российских военных. Боевики направили на них дроны-камикадзе, сообщили «Известия» .

Военнослужащие группировки войск «Юг» повели несколько человек в гражданской одежде с поднятым в воздух белым флагом к переправе через канал Северский Донец — Донбасс. На дороге их обстреляли военнослужащие Вооруженных сил Украины, и беженцам пришлось укрыться на брошенном блокпосту.

Оператор российского дрона сбросил им хлеб и воду. Спустя время бойцы ВСУ возобновили атаку и направили на гражданских дроны-камикадзе. В результате погибли шесть человек.

Кроме мирных жителей, под огонь ВСУ в ДНР попадали собственные солдаты, решившие сдаться в плен. В одном из таких случаев боевики выпустили сотни снарядов по 14 сослуживцам.