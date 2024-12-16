Участники сопротивления оставили без света военные производства в Киевской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» .

«В селе Сотниковка Яготинского района Киевской области партизаны вывели из строя электрическую подстанцию», — заявил он.

Без электроэнергии теперь село Сотниковка, где ВСУ заняли школу и детский сад, Разумовка, где расположен пункт временной дислокации украинских военных, а также Ракитное и Червоное, где находятся цеха по изготовлению деталей для дронов. Еще нет света в селе Майское — там цех сборки беспилотников и слад готовых изделий.

По словам собеседника агентства, на восстановление электричества ушло больше двух дней.

Ранее экстренные отключения электроэнергии ввели в Киеве и Львовской области. Перебои со светом начались после серии взрывов. Российские военные выпустили по территории Украины более 120 ракет. Снаряды поразили объекты критической инфраструктуры страны. Взрывы раздались в Одесской, Киевской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.