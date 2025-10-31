Военные придумали, как проложить связь с помощью дронов

Солдаты 25-й общевойсковой армии из группировки «Запад» прокладывают линию связи на отдельных участках фронта с помощью беспилотников. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал связист с позывным Пчела.

«Идея была в том, почему бы на сложных участках вместо того, чтобы брать линейщиков, не протащить оптику непосредственно на FPV-дроне», — сказал он.

По словам военного, это помогло не рисковать жизнями солдат. Многие участки могут быть заминированы, а пускать везде саперов нецелесообразно. Дроны отлично справляются с поставленной задачей.

«Отработали на полигоне этот маневр. Учли ошибки и недостатки, поняли, какие FPV можно использовать, и, собственно, сейчас на большие расстояния, чтобы не гнать людей и технику, работает FPV-дрон», — сказал Пчела.

Он отметил, что к дрону подключают оптику и он быстро доставляет оптоволокно в заданную точку. Люди на другой стороне принимают его и разваривают. Так удается сэкономить время и не рисковать жизнями солдат.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Садовое в Харьковской области. Также войска продвинулись вглубь обороны ВСУ и установили контроль над Красногорским в Запорожской области.