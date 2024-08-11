Военные пресекли заход украинской ДРГ в Беловский район

Он отметил, что непрерывно держит связь с представителями Минобороны России и силовых структур. Сейчас в Беловском и Обоянском районах спокойно — бои не идут. Граница находится под защитой пограничников и военнослужащих.

Смирнов подчеркнул, что бойцы делают все необходимое, чтобы защитить мирных жителей.

«Сейчас важно не допустить паники. Тем не менее, если вы хотите добровольно покинуть районы, вы можете это сделать», — добавил он.

Ранее солдат ВСУ сдался в плен участнику народной дружины в Курской области. По словам украинца, его насильно заставили участвовать в боевых действиях, отобрав паспорт.