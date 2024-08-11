Военные пресекли заход украинской ДРГ в Беловский район

Смирнов: в Беловском районе стабилизировали ситуацию после захода украинской ДРГ

Фото: РИА «Новости»

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла накануне в Беловский район Курской области. Вскоре военные стабилизировали ситуацию, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он отметил, что непрерывно держит связь с представителями Минобороны России и силовых структур. Сейчас в Беловском и Обоянском районах спокойно — бои не идут. Граница находится под защитой пограничников и военнослужащих.

Смирнов подчеркнул, что бойцы делают все необходимое, чтобы защитить мирных жителей.

«Сейчас важно не допустить паники. Тем не менее, если вы хотите добровольно покинуть районы, вы можете это сделать», — добавил он.

Ранее солдат ВСУ сдался в плен участнику народной дружины в Курской области. По словам украинца, его насильно заставили участвовать в боевых действиях, отобрав паспорт.

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

«Праздник деградации». Олимпиаду в Париже превратили в дорогой балаган

Двойная аутентификация и сложные пароли. Топ-5 советов, как не стать жертвой деанона

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте