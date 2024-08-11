Украинский военный сдался в плен в курской деревне

Украинский боевик сдался в плен жителю деревни, члену добровольной народной дружины в Курской области. Юрий Ведрашко рассказал, как боевик ВСУ сам вышел к нему и попросил воды, ролик опубликовал врио главы Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале .

«Он сказал, что он с Украины. <…> Я его привез сюда, до Льгова, до поста, где военные стоят, подошел к ребятам, поздоровался, у меня документ проверили. Я сказал, что поймал диверсанта, который хочет сдаться», — рассказал Ведрашко.

По словам курянина, украинец признался ему, что не хотел воевать с русскими, но у него отобрали паспорт и заставили участвовать в боевых действиях. Когда БТР, на котором он ехал, подбили и тот скатился в канаву, мужчина спрятался в кустах, а утром пошел сдаваться российским силам.