Бойцы группировки войск «Север» пресекли попытку прорыва украинских боевиков в Брянскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» .

«В Брянской области пресечена попытка пересечения границы Российской Федерации группой боевиков ВСУ», — написали авторы поста.

В результате стрелкового боя военные уничтожили пять человек живой силы врага, двоих взяли в плен. За сутки потери ВСУ превысили 170 человек.

В российских силовых структурах ранее сообщили, что украинская армия перебросила большое количество западной бронетехники и артиллерии в Сумскую область. Часть уничтожили расчеты БПЛА группировки войск «Север».