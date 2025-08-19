Военные пресекли попытку прорыва ВСУ в Брянскую область

Бойцы группировки войск «Север» пресекли попытку прорыва украинских боевиков в Брянскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
«В Брянской области пресечена попытка пересечения границы Российской Федерации группой боевиков ВСУ», — написали авторы поста.
В результате стрелкового боя военные уничтожили пять человек живой силы врага, двоих взяли в плен. За сутки потери ВСУ превысили 170 человек.
В российских силовых структурах ранее сообщили, что украинская армия перебросила большое количество западной бронетехники и артиллерии в Сумскую область. Часть уничтожили расчеты БПЛА группировки войск «Север».
