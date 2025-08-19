Вооруженные силы Украины перебрасывают большое количество западной бронетехники и артиллерии в Сумскую область в попытке вернуть под контроль утраченные территории. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.
«Командование ВСУ по-прежнему стремится вернуть контроль над утраченными территориями Сумской области. Для этого перебрасывает большое количество западной артиллерии и бронетехники», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что часть техники уничтожили расчеты БПЛА группировки войск «Север». В Юнаковке продолжаются жесткие бои. Противник отвел в тыл понесшие потери подразделения после неудачных попыток ударить по населенным пунктам Степовое, Варачино и Алексеевка.
Ранее ВСУ перебросили под Сумы колумбийских наемников для восстановления позиций. В итоге из-за низкого уровня взаимодействия украинские боевики и иностранцы открыли «дружественный огонь».
