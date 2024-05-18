Пожар начался под Одессой после взрывов | 360°

Мир 18 мая 2024, 01:08 Пожар начался под Одессой после взрывов В Одесской области начался пожар после сообщений о взрывах Freepik

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После взрывов в Одесской области случился пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о четырех взрывах.

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Днем ранее координатор николаевского подпольного движения Сергей Лебедев заявил, что после удара российских войск в поселке Дачное Одесской области случился мощный взрыв. Под удар попал склад со снарядами, в ходе первого взрыва случилась детонация боеприпасов, которые лежали в арсенале.

Также Лебедев рассказал об ударе войск России по порту в городе Южный Одесской области. Он допустил, что целью стали позиции РСЗО HIMARS американского производства и объекты, на которых изготавливают беспилотники.