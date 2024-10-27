Военные показали удар РСЗО «Ураган» по украинским укреплениям

Минобороны: РСЗО «Ураган» поразил укрепления ВСУ на Южно-Донецком направлении

Артиллеристы группировки войск «Восток» поразили укрепления Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Боевую работу реактивной системы залпового огня «Ураган» показало Минобороны.

«Задача может поступить в любую минуту. Отстреляться мы должны в течение 15 минут с момента поступления команды», — сказал командир боевой машины с позывным Бурый.

Расчет РСЗО «Ураган» работал совместно со штурмовыми подразделениями, оказывая огневую поддержку в процессе продвижения в ДНР. Артиллеристы получили координаты очередного укрепления ВСУ с личным составом и нанесли удары. Первый залп, по словам командира, пристрелочный, второй — боевой.

Группировке войск «Юг» удалось занять в ДНР населенный пункт Александрополь. В сентябре через него проходила линия обороны ВСУ от Максимильяновки до Желанного Второго.

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