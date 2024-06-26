Военные подтвердили уничтожение двух БПЛА на Смоленщине

Минобороны: силы ПВО уничтожили 2 БПЛА в Смоленской области

Фото: РИА «Новости»

Ночью в Смоленской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области», — заявила пресс-служба.

Министерство сообщило о планах киевского режима атаковать объекты на территории России. В атаке задействовали беспилотники самолетного типа.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что дронами хотели атаковать военные объекты в Вяземском районе. Он заявил, что военные подавили БПЛА, никто не пострадал.

Ночью 25 июня силы ПВО обезвредили 30 беспилотников над российскими регионами. Большинство из них засекли в Белгородской области, лишь один — в Воронежской. Власти последней сообщали об атаке по городу Строитель и двух пострадавших.

Пенсии в России увеличатся. Что конкретно проиндексируют?

Гибкий кандидат в канцлеры с христианским уклоном. Кто такой Фридрих Мерц

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте