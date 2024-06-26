Военные подтвердили уничтожение двух БПЛА на Смоленщине
Минобороны: силы ПВО уничтожили 2 БПЛА в Смоленской области
Ночью в Смоленской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области», — заявила пресс-служба.
Министерство сообщило о планах киевского режима атаковать объекты на территории России. В атаке задействовали беспилотники самолетного типа.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что дронами хотели атаковать военные объекты в Вяземском районе. Он заявил, что военные подавили БПЛА, никто не пострадал.
Ночью 25 июня силы ПВО обезвредили 30 беспилотников над российскими регионами. Большинство из них засекли в Белгородской области, лишь один — в Воронежской. Власти последней сообщали об атаке по городу Строитель и двух пострадавших.